Pahor na Bevkovem trgu sprejel Mattarello (foto in video)

Po novogoriškem sprejemu je na sporedu dvostransko srečanje obeh predsednikov, ki se bosta nato srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Predsednika Pahor in Mattarella se bosta nato udeležila osrednje slovesnosti na Trgu Evrope/Transalpina, kjer bosta nastopila kot slavnostna govornika.

Glasbeni program bodo sooblikovali solisti iz Slovenije in Italije ter orkester in zbor GO! Borderless iz Glasbene matice Furlanije Julijske krajine in Piccolo Opera festival.

Na Bevkovem trgu so bili prisotni tudi učenci 5. razreda osnovne šole Oton Župančič z ravnateljem Večstopenjske šole Gorica Davidom Clodigom, dijaki novogoriške gimnazije in otroci novogoriških vrtcev.