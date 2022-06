Pahor pri Trubarju v Sovodnjah

Prihajajoči teden bo za sovodenjsko občinsko skupnost zelo živahen in raznolik, saj sta na programu kar dva pomembna kulturna dogodka, ki se navezujeta na dve zgodovinski osebnosti, ki sta vsaka v svojem obdobju pustila viden, a tudi duhovni pečat.

Od leta 2008 stoji pred Rubijskim gradom, na deželni cesti proti Gabrjam – točno nasproti gostilne – doprsni kip Primoža Trubarja, očeta slovenskega knjižnega jezika. Vsako leto v začetku junija se sovodenjska občinska uprava in Kulturni dom iz Gorice, ki je bil pobudnik postavitve spomenika, poklonita velikemu Slovencu s krajšo slovesnostjo. Zaradi pandemije je v preteklih dveh letih ta »obred« potekal v zelo okrnjeni obliki, letos pa bo poklon Trubarju izjemno veličasten in slovesen, saj bo kulturni program spremljal sam predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je sprejel povabilo sovodenjskega župana Luce Piska.

Proslava bo v torek, 7. junija, ob 17. uri v Rubijah (v primeru slabega vremena v Kulturnem domu v Sovodnjah). Prizorišče bo popolnoma zaprto za promet, organizatorji pa pozivajo k čim večji udeležbi. Za vse, ki se bodo pripeljali od daleč, bo na voljo veliko parkirišče bližnjega avtoprevozniškega podjetja.

Letos poteka tudi 40-letnica poimenovanja osnovne šole po Petru Butkoviču Domnu, priljubljenem sovodenjskem župniku, pesniku in ugankarju. Proslava ob tej obletnici bo sovpadala s slovesom od dosedanjega poslopja, ki bo dokončno zaprlo svoja vrata s tem šolskim letom. Septembra se bodo učenke in učenci preselili v novo šolo, na kateri je že postavljena plošča z napisom. Slavnostno jo bodo odkrili v četrtek, 9. junija, po prireditvi, ki se bo pričela ob 19. uri na dvorišču »stare« šole. Sprevod bo nato krenil do nove šolske stavbe. Vabljeni so vsi bivši obiskovalci šole, ki je bila dograjena leta 1976, tako učenci kot učno in neučno osebje.