Palčke za ušesa med največjimi onesnaževalci

Vatirane palčke predstavljajo enega izmed največjih onesnaževalcev morja in rek. »Med letošnjo zimo smo na 100 metrih plaže ob izlivu Tibere pobrali preko 7000 vatiranih palčk,« pravi Simone Nuglio iz državnega vodstva združenja Legambiente, ki je v prejšnjih dneh analiziralo kakovost vode iz reke Soče. »Ljudje palčke mečejo kar v straniščne školjke, nakar jih voda odplakne v kanalizacijo in čistilne naprave. Ker so tako majhne, jih ni mogoče zadržati. Včasih se zdrobijo na delce, ki seveda končajo v reke in morje, kjer je tovrstnih plastičnih delcev vse več. Na njih se množijo kolonije bakterij, ki so izredno nevarne in škodljive,« pravi Nuglio in poudarja, da so vatirane palčke opazili tudi na bregovih Soče. »Kar se tiče mikroplastike, bomo vzorce vode iz Soče iz raznih krajev tako v Sloveniji kot v Italiji analizirali v prihodnjih mesecih, saj gre za zelo komplicirane analize. V vodi se znajdejo najrazličnejše vrste plastike, delci so pogosto zelo majhni. Rezultati analiz bodo znani jeseni.«