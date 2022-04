Pamela prvič v slovenščini

Po dveh letih covidnega mrtvila se pri gledališki skupini Prosvetnega društva Štandrež pripravljajo na premiero nove odrske predstave – Pamela. Kljub vsem težavam, ki jih še vedno povzroča koronavirus, so si pri štandreški skupini zavihali rokave in z nič manjšim zanosom kot pred pandemijo začeli z vajami nove gledališke predstave. Igro so igralci začeli spoznavati septembra lani z namenom, da bo po ustaljenem običaju zagledala luč sveta februarja letos. Zaradi omejitev ter okužb tudi med člani gledališke skupine je premiera nove igre morala počakati do zdaj, tako da bodo gledališčniki stopili pred publiko v soboto, 23. aprila, ob 20. uri. Ponovitev bo dan kasneje, 24. aprila, ob 19. uri. Obe predstavi bosta potekali v župnijski dvorani v Štandrežu.

Štandreški gledališčniki so tokrat izbrali odrsko delo z naslovom Pamela, ki ga je napisal italijanski komediograf Carlo Goldoni. V slovenščino je delo prevedel igralec štandreške skupine Matej Klanjšček ob pomoči Andreja Zalesjaka. Le-ta je vstopil v štandreško gledališko druščino v režiserski vlogi in nadomestil dolgoletnega režiserja Jožeta Hrovata, ki je žal umrl oktobra 2020. Kot pokojni Hrovat je tudi Andrej Zalesjak član SNG Nova Gorica.

O sami igri nam je nekaj malenkosti zaupal dolgoletni igralec in »duša« štandreške skupine, Božo Tabaj. Povedal je, da v igri sodeluje deseterica igralcev in da so potrebovali kakih 45 vaj, da so igro »osvojili«. Kot posebnost je navedel, da bo Pamela prvič odigrana v slovenskem jeziku. Dodal je še, da gre za dokaj svojevrstno odrsko delo, saj se razlikuje od klasičnih komedij. Posebnost ure in pol dolge predstave je ne nazadnje v tem, da je vanjo vključena tudi publika, je še povedal Božo Tabaj in prišepnil, da bo publika bolje spoznala in dojela Pamelo, le če si bo ogledala novo odrsko delo.