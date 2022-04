Pamela za smeh in razmislek

Po dveh letih kovidnega kulturnega mrka so pri Prosvetnem društvu Štandrež končno uspeli postaviti na oder novo gledališko predstavo. Delo z naslovom Pamela je v javnosti sprožilo kar nekaj zanimanja in ugibanj, kaj vse se skriva za igro s tem nekoliko neobičajnim imenom. Šele po podrobnejšem pregledu letaka, ki je vabil na predstavo, in gledališkega lista so ljubitelji gledališča dognali, da gre za komedijo, ki jo je pred nekaj stoletji napisal beneški komediograf Carlo Goldoni.

Marsikdo bi pomislil, da gre za običajno zgodbo, ki bo v očeh današnjega gledalca izpadla banalno, pa ni tako. Štandreška gledališka skupina je pod vodstvom režiserja Andreja Zalesjaka in s prevodi v lastni režiji uspela vliti gledališkemu delu nov zagon, ki je z domiselnimi dodatki popestril skoraj tristo let staro delo. V gledališkem listu je režiser Zalesjak zapisal, da gre pri Pameli za navidez lahkotno igro, ki v ospredje postavlja odnos med moškim in žensko, med gospodarjem in služkinjo, med razuzdanostjo in krepostjo, med podlostjo in častjo, med slabostjo in vrlino, med preteklostjo in sedanjostjo. Nenazadnje se pojavi tudi odnos med igralcem in režiserjem, med gledališko igro in gledališčem in končno med resnico in iluzijo.

Svojevrstnost igre Pamela je v tem, da se poleg Goldonijevega teksta odigrava še dodatna vzporedna igra, ki izpostavi odnos med režiserjem, ki sedi v dvorani, in igralci na odru. Na trenutke se igra spremeni v vaje z vsemi problemi, ki tam pridejo na površje, od dikcije pa do napak v tekstu, nenamerne zamenjave igralcev, itd. Res domiselna kombinacija igre v igri, ki so jo gledalci nagradili z dolgim in prisrčnim aplavzom. Pohvaliti gre tudi lepo zasnovano sceno, kostume igralcev, igro luči in odlično glasbo, ki spremlja posamezne prizore. Pohvalo si zaslužijo tudi igralci in igralke, ki so z odliko in izjemno doživeto opravili svojo nalogo. V igri so nastopili Egon Cijan, Polonca Cijan, Matej Klanjšček, Marko Brajnik, Mojca Dolinšek, Mirjam Gravnar, Gabrijela Vidmar in Katja Leon.