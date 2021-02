Pandemija poostrila spore med sosedi

Pandemija koronavirusa se je v lanskem letu globoko zarezala v ustaljene navade posameznikov in tudi v družbeno življenje. Zlasti v mesecih popolnega zaprtja, a tudi kasneje, smo med domačimi stenami preživeli neprimerno več časa kot kadarkoli prej. Zaradi prisilnega zadrževanja v stanovanjih so nastradali tudi medsosedski odnosi. Marsikdo je ravno v času pandemije odkril, da ima hrupnega soseda, ki mu gre strašno na živce, drugi so to vedeli že prej, a so v novih okoliščinah trušču, vpitju ali lajanju psa izpostavljeni ves dan. Posledično se je število sporov med sosedi v koronačasu povečalo; manj je potrpežljivosti, več je prerekanja in nagajanja, kar so nam potrdili tudi na goriški kvesturi, kjer se zadnje čase precej ukvarjajo s tovrstnimi zdrahami.

Ko besede ne zaležejo, se namreč marsikdo odloči za korenitejše ukrepe. Če ne gre za hujša kazniva dejanja, je treba pred vložitvijo ovadbe poskusiti s postopkom poravnave, ki mora potekati pred pristojnim mediacijskim organom. Na goriški kvesturi za to skrbi urad za preprečevanje kriminalitete, na katerem so v zadnjem letu zabeležili porast nesoglasij med sosedi. »Pravzaprav se je število poravnav podvojilo. V letu 2019 smo jih obravnavali petnajst, lani pa trideset. V letošnjem letu smo že pri tretji,« pravijo na omenjenem uradu. Poskusi mediacije, dodajajo, niso vedno uspešni: nekateri spori so pač tako hudi, da se končajo na sodišču.

Sobivanje je najtežje v večstanovanjskih stavbah. V večjih blokih prepire med sosedi še pred kvesturo in sodniki rešujejo upravniki, t.j. figure, ki so v zgradbah z več kot osmimi stanovanji obvezne; njihovo delo se je v času koronavirusa precej zakompliciralo. To potrjuje Sebastiano Menis iz Gabrij, ki se poklicno ukvarja tudi z upravljanjem večetažnih hiš. »V stavbah, za katere skrbim, se k sreči ni zgodilo nič hudega, od kolegov pa sem slišal za številne primere sporov med sosedi. Najhuje je bilo med popolnim zaprtjem, zlasti v blokih, kjer stanujejo družine z otroki, ki jih je seveda težje obvladovati,« pravi Menis.