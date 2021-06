Paolo Berizzi letošnji prejemnik nagrade v spomin na Daphne Caruana Galizia

Novinar dnevnika Repubblica Paolo Berizzi je letošnji prejemnik nagrade Leali delle notizie v spomin na ubito malteško novinarko Daphne Caurana Galizia. Tehnični odbor so letos sestavljali Rossano Cattivello, direktor medija Il Friuli, Omar Monestier, direktor dnevnikov Piccolo in Messaggero Veneto, Ester Castano, novinarka La Presse, Paolo Borrometi, predsednik ustanove Articolo 21, Giuseppe Giulietti, predsednik novinarskega sindikata FNSI in Cristiano Degano, predsednik deželne novinarske zbornice. Pod drobnogled so letos vzeli pet kandidatur, največ glasov pa je prejel nagrajeni Paolo Berizzi. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je Berizzi zaslužen zaradi 20-letnega preiskovalnega dela v zvezi z neofašističnimi gibanji. Zaradi groženj in ustrahovalnih ukrepov ima od 1. februarja 2019 telesno stražo. Je edini evropski novinar, ki živi s telesno stražo zaradi groženj neonacistov. »Nagrado v spomin na Daphne Caruana Galizia prejme v potrditev podpore v boju za svobodno novinarstvo,« so zapisali v utemeljitvi. Nagrado mu bodo izročili med letošnjim novinarskim festivalom združenja Leali delle notizie, točneje zadnji večer, 11. septembra.