Park Basaglia čaka na ponovno oživitev

V teku so pogajanja med podpisniki sporazuma, na podlagi katerega bo park Basaglia lahko spet zaživel. Dežela Furlanija - Julijska krajina, zdravstveno podjetje Asugi, Občina Gorica in zavod Erpac v teh mesecih preučujejo dogovor, na katerem temelji projekt za oživitev in promocijo parka. Tehnično omizje, ki bdi nad uresničitvijo projekta, pa je pred časom že sprejelo študijo izvedljivosti, ki jo je pripravila naveza strokovnjakov, med katerimi je referent arhitekt Luigi Di Dato.

Študija izvedljivosti oz. »master plan« predvideva oživitev parka Basaglia v zgodovinsko-kulturnem ključu. Kar se tiče nepremičnin znotraj parka, se lastništva križajo med ustanovami, zaradi tega sporazum predvideva nekaj izmenjav. Dežela bo odstopila nekaj stavb zdravstvenemu podjetju in obratno. Dežela bo nato poskrbela za obnovo nepremičnin, ki jih bo prejela. Kar se tiče splošne oživitve in zelenih površin v parku, pa je ustanova Erpac poskrbela za pripravo »master plana«, katerega smernice so pripravili v sklopu tehničnega omizja. V slednjem so zastopani Dežela, zdravstveno podjetje, Spomeniško varstvo, oddelek za arhitekturo tržaške univerze, Občina Gorica in Fundacija Goriške hranilnice. Zavod Erpac bo zdravstvenemu podjetju posredoval finančna sredstva, s katerimi bodo izvedli dela. Za vzdrževanje zelenih površin bo nato moralo skrbeti zdravstveno podjetje.

Prav zelene površine so med osrednjimi elementi, ki jih predvideva projekt oživitve parka. V sodelovanju z agronomom so si načrtovalci v sklopu master plana zamislili promocijo osrednjega zgodovinskega parka, ki sega v začetek 20. stoletja, ko so pod avstrijsko upravo zgradili umobolnico. Takoj za glavnim parkom, ki ga pokriva osrednja stavba na vhodu, bo zaživel park »barv in vonjav«. Ohranili bodo tudi sprednji del zelene površine, ki gleda na Ulico Vittorio Veneto. Na desni strani, če gledamo glavni vhod v park, bodo oživeli »vrt ekonoma«, t.j. vrt pred bližnjo stanovanjsko hišo, ki je tudi del parka Basaglia.