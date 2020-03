Parkiranje ni nikoli brezplačno ...

Neznani Goričan je besede premierja Conteja vzel nekoliko preveč dobesedno. Čeprav je svoje vozilo parkiral na območju modrih con, se danes zjutraj ni odpravil zdoma, da bi plačal parkirnino. Goriški mestni redarji so mu zaradi neplačane parkirnine naprtili globo. Pritožil se jim je, češ da je kazen nezakonita, saj on upošteva navodila vlade in ostaja na svojem domu, parkirnine zaradi tega ne more plačati. Oglasil se je tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je šaljivo ocenil, da gre Goričanu poleg globe podeliti tudi »nagrado za domiselnost«.