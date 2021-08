Parkirna hiša spet pod vprašajem

Gradnja parkirne hiše v Manzonijevi ulici v Gorici je spet pod vprašajem, saj se je občinska uprava odločila, da bo preverila uresničljivost cenejšega predloga skupine občanov Guardare oltre, ki predvideva preureditev sedanjega parkirišča in tudi uporabo parkirnih mest ob sedežu družbe Irisacqua.

Goriška občina je leta 2012 v Manzonijevi ulici napovedala gradnjo večnadstropne parkirne hiše z dvema nadzemnima in dvema podzemnima etažama, kjer bi bilo skupno na voljo 400 mesto. Ker se slovensko-italijansko podjetje Friuli Garage ni nikoli lotilo del, je občinska uprava odstopila od pogodbe z izvajalcem, nakar je dalj časa kazalo, da v Manzonijevi ulici ne bo prišlo do izgradnje parkirne hiše. Pred tremi leti so na občini ponovno vzeli v presojo celoten projekt in se odločili, da ga bodo sami uresničili. Pripravili so načrt za dvonadstropno parkirišče z 225 parkirnimi mesti, za gradnjo katerega je potrebnih 1.800.000 evrov; iz zakona Tognoli bo prišlo 791.728 evrov prispevka, za preostali milijon bo morala občina najeti posojilo. Med lanskim novembrom so sprejeli končni načrt in celo napovedali, da se bo gradnja parkirne hiše začela in zaključila med letošnjim letom, do česar še ni prišlo. Nasprotniki gradnje parkirne hiše so postali vse glasnejši, kar nekaj kritik so si občinski upravitelji nabrali tudi z uvedbo enosmernega prometna na Korzu Italia. Naposled sta se včeraj Arianna Bellan, ki je v občinski upravi odgovorna za javna gradbena dela, in vodja občinskega tehničnega urada Alessandro De Luisa srečala s predstavniki skupine Guardare oltre. V njenem imenu je Daniel Baissero pojasnil, da sami predlagajo preureditev sedanjega parkirišča v Manzonijevi ulici, kjer bi po njegovem mnenju z naložbo 150.000 evrov pridobili 170 parkirnih mest. Predlog skupine Guardare oltre predvideva, da bi bilo parkiranje omogočeno tudi na parkirišču družbe Irisacqua, čeprav se z njenim vodstvom še niso pogovorili. Vodja tehničnega urada De Luisa jim je že včeraj pojasnil, da družba Irisacqua svoje parkirišče uporablja tudi za delovne stroje in da sobivanje z drugimi avtomobili ne bi bilo ravno enostavno; poleg tega je treba tudi preveriti, ali je lahko omenjeno zasebno parkirišče na podlagi prostorskega načrta sploh namenjeno drugim vozilom. Kakorkoli, odbornica Arianna Bellan je napovedala, da bodo predlog skupine Guardare oltre preverili v pristojnih občinskih uradih in tako ugotovili, ali je sploh uresničljiv. Odbornica je med drugim pojasnila, da občina še nima izvršilnega načrta za svojo dvonadstropno parkirno hišo in da torej še ni stekel niti postopek za izbiro izvajalca del.