Partizanska pesem vseeno doni ... (video)

Ob 25. aprilu so običajno pele pred spomenikom v Rupi in na Peči, vendar so se morale zaradi koronavirusa letošnjemu nastopu odpovedati. Da bi partizanska pesem ne povsem utihnila, so se pevke ženske vokalne skupine Rupa-Peč odločile, da pripravijo posnetek in ga delijo preko spleta. »Tudi letos smo se želele pokloniti padlim za svobodo,« poudarjajo pevke in opozarjajo, da jih razdalja ni ustavila; snemale so se vsaka na svojem domu in zatem glasove združile v posnetku, za katerega upajo, da si ga bo čim več ljudi ogledalo in ga delilo naprej.