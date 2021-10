»Pašerelo« bodo obnovili prihodnje poletje

Podgorska »pašerela« je spet odprta. Goriški župan Rodolfo Ziberna je v soboto odstranil zaporo in omogočil prost prehod pešcem in kolesarjem. Hkrati je pojasnil, da bodo predvidoma prihodnje poletje brv čez Sočo spet zaprli, saj bodo morali sanirati enega izmed betonskih tramov, za katerega se je izkazalo, da je posebno dotrajan. Tram so v prejšnjih dneh zavarovali, tako je prehod čez »pašerelo« na razdalji kakih desetih metrov zožen, sicer tehniki poudarjajo, da je mostna konstrukcija kakorkoli povsem varna.

Občina je zaprla »pašerelo« decembra lanskega leta. Med poletjem so tehniki podjetja LGT Laboratorio Geotecnico iz Rude izvedli vrsto preverjanj, med katerimi so posebno pozornost namenili najbolj dotrajanemu, osmemu tramu. Poskrbeli so za preizkus nosilnosti, tako da so na »pašerelo« položili več posod, polnih vode. Tehniki so z delom nadaljevali cel september in naposled pripravili poročilo, ki so ga občini odposlali 14. oktobra. »Tehniki so prižgali zeleno luč za ponovne odprtje “pašerele”, s tem da smo ustrezno zavarovali osmi tram in preprečili, da bi se ljudje po njem sprehajali oz. kolesarili. Zdaj se bo v pristojnih občinskih uradih nadaljeval postopek za pripravo načrta in zatem še za začetek del,« pojasnjuje Ziberna, ki je skupaj z vodjo tehničnega urada goriške občine Alessandrom De Luiso razložil, da bo za prenovo osmega tramu predvidoma poskrbljeno med prihodnjim poletjem, saj so ravno poleti vremenske razmere najboljše in je tudi vodostaj reke Soče običajno dokaj nizek. Gradbena dela naj bi trajala nekaj mesecev. Za prenovo je zaenkrat na voljo 200.000 evrov, vendar bodo na podlagi načrta in zatem skupaj z izvajalcem preverili, ali bo finančnih sredstev dovolj.