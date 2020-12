Pasje mladiče so prevažali brez ustreznega dovoljenja

Goriški policisti so prejšnjo soboto, 12. decembra, pri avtocestnem počivališču v Devinu prestregli dva srbska državljana, ki sta v dveh avtomobilih prevažala skupno dvanajst psov. Policisti so po posegu živinozdravnika zdravstvenega podjetja ugotovili, da šoferja nista imela ustreznih dovoljenj za prevažanje živali, tudi mikročipi za živali so bili dvomljivega izvora. Oba srbska državljana so policisti prijavili zaradi trpinčenja živali in uvažanja živali v drugo državo za prodajo brez ustreznega dovoljenja. Obema so tudi naprtili denarno kazen za skupno 4500 evrov. Šest pasjih mladičev in šest odraslih psov so policisti zaupali v oskrbo zavetišču zdravstvenega podjetja na Proseku.