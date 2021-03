Pasjih ut ne bo več poplavljalo

Goriška občina bo odštela 45 tisoč evrov za izboljšanje razmer v pasjem zavetišču v Ločniku. Gradbišče so ob navzočnosti župana in pristojne odbornice včeraj predali podjetju Edilgo, ki bo izvedlo dela.

Ob hujših nalivih se je dogajalo, da so bile pasje ute poplavljene. Zaradi tega bodo uredili sistem za drenažo meteornih voda na območju na prostem pred njimi. Ob tem bodo vzpostavili novo električno linijo, ki bo razbremenila sedanjo. Dogaja se namreč, da pride zaradi preobremenitve linije do izpada električne energije za napajanje naprav, na katerih temelji delovanje napeljav v zavetišču. Območje pasjih ut bodo prekopali in namestili plast geotekstila, gramoza, dodatno plast geotekstila, na koncu pa še eno plast gramoza in zemlje.

»Kljub težkemu trenutku nam je uspelo spodbuditi podjetje, da začne z deli, ki so res nujna. Lani jeseni je namreč serija močnih nalivov poplavila večino 24 pasjih ut, kar je povzročilo nevšečnosti psom, prostovoljcem in uslužbencem. V kratkem bodo tudi vsadili nekaj novih dreves, ki bodo nadomestila suhe rastline. Ob tem pripravljamo tudi pot z aromatičnimi zelišči. Rada bi se zahvalila kolegoma Francescu Del Sordiju in Arianni Bellan, ki sta sodelovala pri uresničitvi teh ukrepov,« je povedala Chiara Gatta, ki je v goriškem občinskem odboru odgovorna za živali.