Goriška občina je sprožila postopek za pripravo osnutka načrta in zatem še dokončnega in izvršnega načrta, na podlagi katerega bodo zgradili novo pot za pešce in kolesarje, ki bo povezala Ulico Tabai v Štandrežu z glavnim pokopališčem.V okviru postopka za izbiro načrtovalca bodo poslali vabilo za sodelovanje na razpisu raznim podjetjem, ki so vpisana v deželno platformo za javna naročila. Izklicna cena za ponudbe načrtovalcev bo 50.982 evrov. Izgradnja nove poti bo skupno stala 450.000 evrov.