Pešačili med mostovi in spoznavali zgodovino

Okrog 120 pohodnikov se je v nedeljo odzvalo vabilu skupine nordijske hoje Kulturnega društva Sovodnje, ki je organizirala pohod Med sovodenjskimi mostovi. Vodil ga je raziskovalec polpretekle zgodovine Mitja Juren, ki je za postanke z zanimivostmi iz krajevne preteklosti poskrbel pri gostilni pri Rubijah, kjer stoji znameniti železniški most, na Malnišču, kjer je bil med prvo svetovno vojno nameščen avstro-ogrski možnar kalibra 240 milimetrov, na Špiku - sotočju med Sočo in Vipavo ter na mesto, kjer je stal rimski most.