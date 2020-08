Pešci varneje čez cesto

Goriška občina bo poskrbela za varnost pešcev na križišču med ulicama Leoni in Paolo Diacono. V ta namen bodo v pričakovanju na nov prometni načrt, v katerem bodo predvideli trajno rešitev, poskrbeli za poskusno ureditev prometnega otoka in postavitev polietilenskih cestnih preprek new jersey; cilj je prisiliti voznike, da zmanjšajo hitrost vožnje in jim preprečiti, da pri zavijanju iz Ulice Leoni v Ulico Paolo Diacono zapeljejo na nasprotni vozni pas.

Križišče je bilo v preteklosti večkrat prizorišče hudih nesreč. Zadnja se je zgodila 10. decembra lani, ko je življenje izgubila 74-letna Jožica (Giuseppina) Brisco. Ko je okrog 8. ure s svojim nakupovalnim vozičkom prečkala cesto, jo je z avtomobilom tipa Alfa romeo mito do smrti povozil takrat 33-letni G.P. iz Gorice. Žensko so reševalci oživljali 45 minut, a žal neuspešno.

Stanovalci sosednjih hiš so takoj po tragediji opozorili, da je Ulica Leoni zelo nevarna, saj vozniki ne spoštujejo hitrostnih omejitev. Posebno nevarno je ravno križišče z Ulico Paolo Diacono, kjer tudi preglednost ni najboljša. Občani so zahtevali ukrepe za umiritev prometa, zato je uprava takoj poverila redarjem nalogo, da izdelajo študijo in predlagajo učinkovito rešitev. Našli so jo v zgoraj omenjenem prometnem otoku, ki naj bi ga občani dočakali v prihodnjih mesecih.