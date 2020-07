Pestro poletje pod šotorom

Predstavitve knjig, pogovori o aktualnih temah, glasbeni večeri, gledališke predstave ... Vse to in več se bo letos poleti dogajalo pod šotorom, ki so ga postavili na dvorišču Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici, kjer bo nocoj potekal že prvi dogodek iz niza Poletna obzorja. Program, ki ga bodo sproti še dopolnjevali, so včeraj predstavile predsednica KC Bratuž Franka Žgavec, predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete (ZSKP) Franka Padovan in ravnateljica Slovenskega centra za glasbeno vzgojo (SCGV) Emil Komel Alessandra Schettino, o kamišibaj večeru, ki ga prirejajo prihodnji ponedeljek, pa je podrobneje spregovorila Katerina Ferletic.

Niz Poletna obzorja se kot omenjeno začenja drevi, ko bo potekal dogodek v priredbi KC Bratuž, ZSKP in SCGV Komel: ob 20.30 bodo pod šotorom nastopili Mladinska pevska skupina Vihar pod vodstvom Mateje Černic in gojenci šole Komel. Kitaristi, violinisti in drugi mladi glasbeniki šole Komel bodo pod šotorom ponovno pokazali svoje znanje že jutri, in sicer ob 19.30. V četrtek, 2. julija, ob 20.30 pa se začenjajo Poletna srečanja pod lipami, v okviru katerih bosta KC Bratuž in Krožek Anton Gregorčič gostila predavatelje iz Slovenije, sveta in zamejstva. Prvi gost bo pater Branko Cestnik, filozof in teolog, ki bo v pogovoru z Jadranko Cergol predstavil svojo knjigo Sonce Petovione. »Letošnja novost bodo spletni prenosi poletnih srečanj pod lipami. V sodelovanju z ekipo Radia Veritè bomo dogodke v živo predvajali po Facebooku,« opozarja Žgavčeva.