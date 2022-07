V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Novi Gorici so včeraj na zdravljenje sprejeli pet gasilcev: enega zaradi zastrupitev z ogljikovim monoksidom, enega zaradi dehidracije in tri zaradi lažje poškodbe. Vsi so že odpuščeni. Na zdravljenje so zaradi poškodbe sprejeli tudi enega občana. Iz bolnišnice še sporočajo, da zaradi težav, povezanih z dimom, niso obravnavali nikogar.