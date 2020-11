Pet jih ni nosilo maske, eden je kršil karanteno

Čez vikend je osebje goriške kvesture izvajalo poostren nadzor na celotnem območju goriške pokrajine. Posebno pozornost so policisti posvetili upoštevanju predpisov za omejevanje okužb s covidom-19, ki jih je rimska vlada uvedla prejšnji teden.

Policijski nadzor je v glavnem potekal na javnih mestih, kjer se navadno zbira večje število ljudi. V tem okviru so policisti preverili istovetnost 1.455 ljudi in preverili upoštevanje ukrepov v 245 trgovskih in gostinskih obratih. Oglobili so šest ljudi; petim so denarno kazen izdali, ker niso nosili zaščitne maske, eno osebo pa so zalotili, medtem ko je kršila obvezno karanteno na domu.

Na kvesturi ocenjujejo, da so ti podatki pozitivni in v sozvočju s septembrskimi in oktobrskimi. Že v začetku drugega vala okužb so namreč policisti začeli izvajati poostren nadzor nad delovanjem barov in restavracij. Zaradi neupoštevanja prepovedi strežbe pijač pri pultu po 18. uri so tako sredi oktobra odredili začasno zaprtje lokala v Tržiču.

V prihodnjih dneh, napovedujejo z goriške kvesture, bodo še naprej izvajali poostren nadzor nad spoštovanjem ukrepov, vezanih na epidemijo koronavirusa.