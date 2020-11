Sovodenjska občina je nabavila pet novih merilnikov hitrosti, s katerimi je nadomestila dosedanje naprave. »Postavitev novih merilnikov je začasna. Ko se bodo zaključila gradbena dela v Sovodnjah in v drugih predelih občine, bomo nekatere premaknili,« pravi občinska odbornica Alenka Florenin. Merilnki so trenutno postavljeni pred telovadnico in občino v Sovodnjah, v Rupi, v Gabrjah in na Štradalti.