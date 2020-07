Fundacija Goriške hranilnice je objavila pet novih razpisov za delitev denarnih sredstev, s katerimi bo kot vsako leto podprla projekte, ki so posvečeni mladim in šibkejšim družbenim skupinam. En razpis je posvečen sociali, štirje pa šolskim, izobraževalnim in športnim dejavnostim za otroke in mlade.

V okviru razpisa za krepitev socialnega varstva, na katerega se bo mogoče prijaviti do 24. julija opoldne, je na voljo 100 tisoč evrov. Denar namenjajo projektom za boj proti revščini, socialni izključenosti in stiski mladostnikov, pa tudi projektom za starostnike in ljudi s posebnimi potrebami, brezposelne, priseljence ter za nakup opreme za zdravstvene ustanove. Posebno pozornost bodo posvetili projektom za starejše občane.

Skupno 300 tisoč evrov pa so vredni štirje razpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Rok za prijavo na razpisa Comunico con il Mondo in Spazio scuola, ki sta namenjena šolskim ustanovam, je 15. september opoldne. Razpisa promovirata učenje tujih jezikov ter projekte za razvijanje transverzalnih, osebnih in socialnih kompetenc. 15. septembra se izteče tudi rok za prijavo na razpis Costruiamo il mio futuro: le-ta je namenjen izobraževalnim projektom, ki jih ne prirejajo šole. Podprli bodo vzgojne dejavnosti, ki jih društva in druge ustanove ponujajo otrokom in mladim od 6. do 19. leta starosti.

Na razpis Sport e Gioco, s katerim želi Fundacija promovirati druženje mladih in šport, se bo mogoče prijaviti do 31. avgusta. Namenjen je amaterskim športnim društvom, ki prirejajo gibalne in športne dejavnosti za otroke in mlade od 4. do 19. leta starosti.

Za redno delovanje društev, prostovoljne dejavnosti ter vzgojne, izobraževalne in socialne projekte, ki ne sodijo v omenjene razpise, je na voljo tudi splošni razpis Fundacije Goriške hranilnice za leto 2020. Rok za prijavo se izteče 31. avgusta opoldne.