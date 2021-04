Pet stenskih poslikav

Mestna občina Nova Gorica v sklopu projekta GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture poziva umetnike k oblikovanju predlogov za urbane intervencije v medijih stenske poslikave ali stenske instalacije. Tema umetniških intervencij je svoboda gibanja, mednarodni javni poziv pa je odprt do 19. aprila. Kot piše na spletni strani projekta GO! 2025, bo obmejno območje v maju in juniju gostilo dva velika in pomembna dogodka: Giro d’Italia in Dirko po Sloveniji, ki bosta pritegnila široko pozornost mednarodne javnosti.Evropska prestolnica kulture zato želi ta dva športna dogodka trajno obeležiti z umetniškimi intervencijami, ki bodo popestrile pot ob meji in dale možnost kreativno predstaviti območje in njegovo čezmejnost.Tema umetniških intervencij je svoboda gibanja, pri čemer bodo imeli prednost predlogi, ki vsebujejo tudi teme kolesarstvo, brezmejnost ali Evropa.Na mednarodnem javnem pozivu bodo izbrani predlogi umetniških intervencij za pet lokacij na obmejnem območju Nove Gorice. Prijave je treba poslati na elektronski naslov info@go2025.eu do 19. aprila. Komisija bo objavila izbor del najkasneje do 26. aprila na spletni strani www.nova-gorica.si in na spletni strani www.go2025.eu. Izdelava del bo potekala med 30. aprilom in 17. majem.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.