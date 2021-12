Petarde? Ne, hvala

Poki petard vsako leto prestrašijo veliko domačih živali, ki v strahu pobegnejo od doma. Pri podjetju Tam-Tam mestni plakati so zato v letošnji kampanji #PetardeNeHvala uporabili oglase resničnih živali, ki so v minulih letih pobegnile od doma zaradi pokanja pirotehnike. Tudi na Mestni občini Nova Gorica pozivajo, da petardam rečete: »Ne, hvala!« Policija pa poziva: »Pomislite na svojo varnost, a tudi na druge, ki se jim pirotehnika morda ne zdi zabavna, jih spravlja v stres ali celo ogroža.« Na policiji pozivajo vse, ki se uporabi pirotehnike ne bodo odpovedali, naj kupijo le dovoljene in originalne izdelke pri pooblaščenih prodajalcih, obenem pa naj s pokanjem prizanesejo sosedom, starejšim in bolnim. Uporabo pirotehnike svetujejo na krajih, kjer ne bodo motili drugih.