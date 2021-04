Paolo Petiziol je novi predsednik skupščine Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), medtem ko novega podpredsednika med današnjim zasedanjem niso izvolili; pred tem mora novogoriška občina odstopajočega Mateja Arčona nadomestiti z novim članom skupščine. 75-letni Petiziol ima za sabo bogate izkušnje v poslovnem svetu, kulturi in diplomaciji; na predsedniškem mestu je nasledil ravno Arčona, in sicer na podlagi dogovora o rotaciji, vključenega v statut EZTS GO.