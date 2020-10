Petkov sejem se seli v mestno središče

Petkov sejem, ki ga že več let redno prirejajo v Ulici Catterini v severnem delu Gorice, se seli. Od predvidoma 6. novembra bo vsak petek potekal v goriškem mestnem središču, točneje v Ljudskem vrtu, ki ga sicer dvakrat mesečno že zasedajo stojnice z oblačili, obutvijo in drugim blagom: četrtkov sejem namreč izmenično poteka na ploščadi pri Rdeči hiši in v Ljudskem vrtu na Verdijevem korzu.

Vzrok selitve iz Svetogorske četrti je sanacija potoka Koren. Gradbišče, ki zdaj zaseda Ulico Scodnik in park v Dolini Korna, bo namreč v prihodnjih tednih zaobjelo tudi Ulico Catterini. Selitev v mestno središče bo začasna: dela v Ulici Catterini bodo predvidoma trajala štiri mesece, nakar se bo petkov sejem lahko vrnil na svojo tradicionalno lokacijo