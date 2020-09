Ajdovski Pipistrel je danes predstavil brezpilotno zračno električno tovorno plovilo z navpičnim vzletom in pristankom Nuuva V300. Gre za revolucionarno avtonomno brezpilotno zračno plovilo velikega dosega in zmogljivosti za logistiko in zračno dostavo do 460 kilogramov tovora, so zapisali v podjetju. Komercialna uporaba je predvidena za drugo polovico leta 2023, medtem ko bodo prve stranke svoje pošiljke s pomočjo manjše različice z zmogljivostjo do 20 kilogramov lahko dostavile že prihodnje leto.