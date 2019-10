Pipistrelova letala tudi v Afriki

Ajdovski Pipistrel je pooblastil največjo letalsko šolo v Afriki, 43 Air School, za novega Pipistrelovega zastopnika in servisni center za Južno Afriko in Portugalsko. Pipistrel je z novim partnerjem sklenil dolgoročno obojestransko poslovno partnerstvo.

Šola 43 Air School je izbrala Pipistrel za svojega dobavitelja letal in bo zdaj posodobila svojo floto več kot sedemdesetih trenažnih letal s Pipistrelovim šolskim letalom Pipistrel Virus SW121. Njihov namen je, da to letalo postane temelj in glavna prednost učnega programa najboljše afriške letalske šole. Letalo Virus SW 121 je certificirano od Evropske Agencije EASA za namenski vrij in nočno letenje, je opremljeno z dvojnim grafičnim prikazovalnikom parametrov motorja in leta, z avtopilotom in reševalnim sistemom, uporablja pa navadno avtomobilsko gorivo namesto dražjega letalskega. 43 Air School bo postala tudi prva letalska šola v Afriki, ki bo ponudila usposabljanje pilotov na električnih letalih, in sicer ravno s prvo pošiljko Pipistrelovih električnih trenažnih letal Alpha Electro, ki so že na poti v Afriko.