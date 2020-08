Pipistrelovo letalo v Microsoftovem simulatorju

Iz Pipistrela prihaja novica o sodelovanju z ameriškim računalniškim podjetjem Microsoft. Podjetji sodelujeta pri projektu mednarodnega obsega: Pipistrelovo letalo Virus SW 121 je vključeno kot eno od letal, ki so na voljo v novem, dolgo pričakovanem Microsoftovem simulatorju letenja (Microsoft Flight Simulator). Ta bo uradno izšel 18. avgusta.

»Zelo realistično prikazano Pipistrelovo letalo Virus SW 121 bo eno od letal na voljo za letenje v verziji Premium Deluxe,« sporočajo iz Pipistrela. Kot še dodajajo iz ajdovskega podjetja, je bil simulator deležen mnogih pohval in odobravanja tako s strani letalske skupnosti kot tudi od računalniških uporabnikov zaradi izjemno realističnih prizorov, revolucionarnega vremenskega sistema in natančnega prikaza različnih tipov letal. S pomočjo Microsoftovih zemljevidov Bing in storitev v oblaku Azure lahko Microsoftov Flight Simulator poustvari svet na izjemno visoki ravni podrobnosti, poleg tega uporabniki lahko letijo v realističnem okolju in pristajajo na svojih lokalnih ali celo na mednarodnih letališčih.