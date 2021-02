Pisal italijanski vladi glede testov za prehajanje meje

Goriški župan Rodolfo Ziberna je pisal predsedniku italijanske vlade, notranjemu in zunanjemu ministru, da bi ju seznanil z nedavno odločitvijo slovenske vlade, na podlagi katere lahko čezmejni delavci in šolarji prehajajo državno mejo edino s priložitvijo dokazila o negativnem testu na koronavirus, ki ne sme biti starejše več kot teden dni.»Odločitev nas je presenetila kot strela z jasnega. Nihče ni bil z njo seznanjen, niti novogoriški župan,« poudarja Ziberna, ki je predsednika italijanske vlade in oba ministra pozval, naj se zavzameta, da bo Slovenija omogočila prehajanje meje brez opravljenega testa vsaj prebivalcem obmejnih krajev. »Ukrep slovenske vlade oškoduje prebivalce občin tako v Sloveniji kot v Italiji; ne nazadnje je treba upoštevati, da je število okužb v Furlaniji - Julijski krajini precej nižje kot v Sloveniji,« poudarja Ziberna in za primer omenja starša, ki iz Italije vsak dan izmenično vozita otroka v Slovenijo. »Če bi morali za vsak bris plačati 80 evrov, bi na mesec porabili 1300 evrov. Tudi če bi uspeli opraviti brise, ki stanejo 40 evrov, bi bil strošek zelo velik,« poudarja goriški župan, ki je predstavnike italijanske vlade opozoril, da danes veliko prebivalcev obmejnih krajev živi v eni državi in dela v drugi; številni po njegovih besedah dnevno prehajajo mejo tudi zaradi študija in iz zdravstvenih razlogov.

