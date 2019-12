Plačevala s ponaredki

V več gostinskih lokalih v Novi Gorici so neznanci v novembru večkrat unovčili ponarejene bankovce v vrednosti 50 evrov, policija je bila o podobnem pojavu obveščena tudi iz Idrije. Policija je na podlagi opisa neznanke, ki je na območju Nove Gorice 28. novembra skušala unovčiti ponarejen bankovec, uspela prijeti 41-letno državljanko Italije. Vsem, ki poslujejo z gotovino policija svetuje, naj bodo pozorni na nepravilnostih na bankovcu. Če je ta sumljiv, je treba takoj obvestiti policijo; z osebo, ki ga je prinesla, se ni dobro zapletati v prepir, predvsem pa ne ogrožati svoje varnosti. Najbolje si je čim bolje zapomniti izgled storilca oz. prevozno sredstvo in registracijo. Največkrat unovčena ponaredka imata serijsko številko S62716737274 in MB6666888880. Ker se približujejo praznični dnevi, ko se poveča število nakupov v trgovinah, na stojnicah in sejmih, policija priporoča večjo previdnost pri sprejemanju plačil z gotovino.

