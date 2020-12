Plastična jelka na Travniku sprožila najrazličnejše odzive

Medtem ko so se lani nekateri pritoževali, ker je goriška občina »ubila« drevo, da bi ga pred prazniki postavila na Travniku, je tokrat več takih, ki se zgražajo, ker je letošnja božična jelka plastična. Spet drugi hvalijo potezo občine, da ne »žrtvuje« živega drevesa, tretji pa poudarjajo, da se vedno najde kdo, ki mu katerakoli izbira ne paše ...

Na osrednjem goriškem trgu so včeraj postavili led jelko, ki je bila, vsaj na družbenih omrežjih, predmet »vroče« debate. Naročila jo je goriška občina, ki je kljub nezmožnosti organiziranja drugih prazničnih dogodkov dala postaviti božično razsvetljavo in okraske po mestu. Jelko, ki ima obliko stožca in je visoka 15 metrov, krasijo trakovi zlate barve in več tisoč zelenih lučk. Z ostalo božično urbano opremo, kot so paketi, mehurčki in večji trakovi, bodo lučke na jelki prižgali jutri (sobota) ob 17.30. Poleg prižiga razsvetljave bodo tudi odprli razstavo jaslic v Raštelu, ki jih bo skupina krajevnih trgovcev uredila v izložbah praznih trgovin. Občina bo prvič okrasila tudi 72 platan na Korzu Italia in nekaj drugih rastlin v Ljudskem vrtu; seveda ob že tradicionalnih božičnih lučkah in okrasih, ki visijo po ulicah mestnega središča. Dogodkov v decembru, kot omenjeno, letos ne bo, prav tako ne bo niti drsališča na Travnika.