Plastičnih mikrodelcev je bilo manj

V vodi iz reke Soče so lani ugotovili nižjo prisotnost plastičnih mikrodelcev v primerjavi z letom 2019, po drugi strani so ob njenem toku še vedno naleteli na številna večja ali manjša divja odlagališča. Okoljevarstvena organizacija Legambiente že nekaj let namenja posebno pozornost rekam in njihovemu zdravstvenemu stanju. Raziskovalni projekt, ki je posvečen preverjanju prisotnosti plastičnih mikrodelcev, izvajajo v sodelovanju z zavodom Enea in ob podpori bančnega zavoda BNL; plastične mikrodelce iščejo v enajstih rekah, med katerimi so Volturno v Kampanji, Tibera v Laciju, Lambro v Lombardiji ter Soča v Furlaniji - Julijski krajini in tudi v Sloveniji.

Plastične mikrodelce »lovijo« s posebnimi mrežami, ki jih potopijo pod vodo za točno določen čas; zbrane vzorce izročijo zavodu Enea, ki jih zatem analizira. Na Soči so prisotnost mikrodelcev preverjali leta 2019; lani so se odpravili na ista mesta (Bovec, Doblar, Stražice, Zagraj) in ugotovili nižjo prisotnost mikrodelcev; njihova povprečna koncentracija je upadla z 0,11 na 0,2 delca na kubični meter vode. Med mikrodelci je bilo največ polietilena (33 odstotkov) in polipropilena (11 odstotkov).Čeprav je mikrodelcev v Soči manj kot v drugih rekah, je po mnenju predstavnikov združenja Legambiente vseeno treba nadzorovati njihovo prisotnost, saj predstavljajo po svetu vse večji problem. Okoljevarstveni poleg tega poudarjajo, da še vedno ni bilo poskrbljeno za čezmejno uskladitev izkoriščanja vodnega bogastva reke Soče, kar bi bilo predvideno na podlagi evropske direktive za zaščito voda. Tudi med lanskim zbiranjem vzorcev in zatem še med raznimi obhodi ob reki so okoljevarstveniki naleteli na cel kup odpadkov, ponekod na prava divja odlagališča. Najhuje je na območju goriške občine; pod Rojcami že leta čaka na odvoz kakih sto odrabljenih avtomobilskih pnevmatik, na prisotnost katerih redno opozarjajo pristojne oblasti. Znano odlagališče se nahaja tudi nedaleč od državne meje na koncu Svetogorske ulice; na strmem soškem bregu so se pred leti nabrali najrazličnejši odpadki, za katere se nihče ne zmeni, čeprav so okoljevarstveniki tudi nanje večkrat opozorili.