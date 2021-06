Ploščad pri Rdeči hiši čaka obnova

Območje Rdeče hiše, ki že veliko let propada, bo goriška občina revitalizirala in opremila za razne dogodke, od koncertov do tržnic. Obširno ploščad, ki jo danes v glavnem uporabljajo kot parkirišče in za tedenski sejem, je tik ob enem od glavnih mejnih prehodov s Slovenijo. V prejšnjih desetletjih je bilo to območje živahnejše, zadnja leta pa je trg nekoliko bolj zapuščen. Stanovalci bloka ob robu ploščadi in upravitelji tamkajšnjega bara so se več let pritoževali tudi zaradi brezdomca, ki je prenočeval pred zapuščeno trgovino z oblačili, sicer na zasebnem zemljišču.

V prejšnjih dneh je Občina Gorica sprožila postopek za pripravo seznama arhitekturnih birojev, ki jih bodo povabili k sodelovanju na razpisu za načrtovanje obnove območja pri Rdeči hiši. V načrtovana dela spada preureditev parkirnih prostorov, namestitev električnih polnilnic za avtomobile, ki bodo uporabljali lokalno proizvedeno energijo. Na spisku triletnega načrta za javna dela je tudi namestitev sončne elektrarne in ureditev ustrezne razsvetljave z uporabo varčnejše tehnologije. Poskrbeli bodo tudi za protipoplavne ukrepe.

Namen preureditve je tudi spodbujanje občanov k večji uporabi javnih prevoznih sredstev, točneje proge št. 8 mestnega avtobusa, in koles. Uredili bodo kolesarske steze, ki jih bodo povezali z že obstoječimi na italijanskem in slovenskem državnem ozemlju. Ob vsem tem bodo za olepšanje trga in harmonizacijo raznih funkcij tega območja krožno posadili drevesa.