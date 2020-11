Po 50 letih je čas za obnovo

Petdeset let bo širitvi podgorske »pašerele« je prišel čas za njeno obnovo, ki bo goriško občino stala 700.000 evrov. Brv med Stražcami in Podgoro so zgradili leta 1960 na podlagi načrta iz leta 1955, nakar so se leta 1970 odločili za njeno širitev. Leta 2001 so utrdili njene temelje in nekaj metrov dolvodno zgradili pregrado čez Sočo, da bi umirili rečni tok, potem ko je reka nekaj let prej odplaknila nekdanji podgorski jez. Potem ko se je avgusta 2018 zrušil viadukt Morandi v Genovi, je državna vlada odredila preverjanje stanja vseh mostov po državi. Goriška občina se je takoj lotila dela in pod drobnogled vzela most IX agosto, pevmski most in podgorsko »pašerelo«, ki se jim je kasneje pridružil še most čez kanal Agro-Gradiscano na Majnicah.

