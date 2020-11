Po 52 letih se poslavlja od Raštela

Po 42 letih trgovanja s klobuki in po 52 letih dela v Raštelu se od goriške trgovske scene poslavlja Maria Juretic. Na izložbah njene trgovine klobukov na vogalu z Nunsko ulico so se pred nekaj dnevi pojavili napisi, s katerimi naznanja strankam, da je v teku razprodaja zaradi prekinitve dejavnosti. Ko smo trgovko obiskali pred dvema letoma, ko je praznovala petdesetletnico delovanja v Raštelu, je bila njena ljubezen do poklica razvidna. To še vedno velja.

»Če ne bi bilo koronavirusa, bi mogoče vztrajala še eno leto. Utrujena sem, tako da je prišel čas, da trgovino zaprem,« pravi Jureticeva. Da ji je delo v trgovini izredno pri srcu, jasno pove in pokaže. »Zelo mi je bilo všeč, saj drugače ne bi kupila trgovine in ne bi v njej delala toliko let,« še dodaja. Od leta 1968 je deset let prodajala sadje in zelenjavo pri stebrišču, kjer je danes kip Carla Michelstaedterja, nato je njena družina kupila trgovino s klobuki, kjer je ostala do današnjih dni. Njene stranke so raznolike in številne, kakor nam je že razkrila ob petdesetletnici. Prihajajo iz Slovenije, iz Veneta, seveda tudi iz bližnjih krajev. Ko so nekateri izvedeli, da zapira, so prišli mimo in ji izrazili obžalovanje, da jih ne bo več pričakala v Raštelu.