Po dveh letih premora na občini spet plačana delovna praksa

Po dveletnem premoru zaradi koronavirusa bodo na goriški občini spet zaposlili nekaj občanov v sklopu programa za delovno prakso. Enoletno pogodbo bodo podpisali z devetimi osebami.

Občina je imela na razpolago 80 tisoč evrov, ki so jih od države prejeli v zameno za zagotavljanje namestitve migrantom. »Zdelo se nam je primerno, da uporabimo ta denar, ki nam ga je nakazalo ministrstvo, zato da ustvarimo nova delovna mesta, pa čeprav so le začasna. Toliko bolj se nam je zdelo pomembno to storiti v tem težkem trenutku,« pravi občinska odbornica za vprašanja mladih Marilena Bernobich. »Preko tega začasnega dela lahko mladim pomagamo, da pridobijo nove kompetence in znanje, ki jih bodo potem lahko izkoristili v svetu dela. Med letoma 2018 in 2019 smo izpeljali okoli 60 delovnih praks, šlo je za zelo pozitivno izkušnjo, ki se je žal zamrznila zaradi koronavirusa. Nas pa veseli, da jo danes ponovno nudimo. Mesečna plača ni visoka, vendar gre za fiksne dohodke za obdobje dvanajstih mesecev,« pravi Marilena Bernobich.

Sodelujoči v programu bodo za trideset ur dela tedensko prejemali 670 evrov (bruto) mesečno. Za uvrstitev na lestvico morajo kandidati biti polnoletni, brezposelni in z bivališčem v Gorici od 1. januarja 2016. Občina ne bo sprejela prošenj oseb, ki so v preteklosti že sodelovale na delovni praksi pri tej ustanovi ali ki imajo kazensko obsodbo. Kandidati bodo morali predložiti tudi potrdilo o kazalniku Isee, ki ne sme biti višji od 40.000 evrov, in višješolsko diplomo. Devet sodelujočih v programu bodo razdelili med tehnične in upravne sodelavce. Zaposleni bodo na raznih oddelkih na občini: splošne zadeve, športne dejavnosti in mladinske politike, vzdrževalna dela, produktivne dejavnosti, promet in mobilnost, občinska socialna služba, demografski urad, zaščita okolja ter urbanistično načrtovanje. Podrobne informacije bodo v prihodnjih dneh na voljo na spletni strani občine.