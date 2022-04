Po dveh letih so pirhe spet barvali »v živo«

Potem ko so v zadnjih dveh letih pirhe barvali »na daljavo« in fotografije objavljali na društvenih socialnih omrežjih, so se letos lahko spet srečali v živo in se zabavali ob ustvarjanju v družbi. Po dveletnem zatišju zaradi pandemije covida-19 so razna slovenska društva na Goriškem poskrbela za tradicionalno barvanje velikonočnih pirhov, ki so se ga vaški otroci še kako razveselili.

Že v sredo je v kulturnem domu Andreja Budala v Štandrežu delavnico priredilo kulturno društvo Oton Župančič; vodila jo je Tamara Mizerit iz Števerjana, pomagali so ji člani in članice društva. Otroci so se izkazali v kreativnosti; uporabili so različne tehnike in materiale, pri čemer so dokazali veliko umetniško žilico. Delavnici s približno petnajstimi udeleženci je sledilo še »šticanje« jajc; gre sicer za velikonočni običaj, ki se je nekoč odvijal po velikonočni maši na dvorišču gostilne Turri.

V četrtek je bilo veselo v sovodenjskem Kulturnem domu Jožefa Češčuta, kjer je velikonočno delavnico organiziralo Kulturno društvo Sovodnje. Približno dvajset otrok iz sovodenjskega vrtca in osnovne šole je pod vodstvom Fabiane Cotič pobarvalo pirhe in iz lepenke zanje pripravilo še košarico. Pri ustvarjanju so otrokom pomagale društvene odbornice, članice mladinskega odseka, nekatere mame in babice. Ob zaključku so otroci dobili malico in čokoladno jajčke.

Četrtkov popoldan je bil razposajen tudi na sedežu kulturnega društva Briški grič na Bukovju v Števerjanu, kjer barvanje pirhov prirejajo že veliko let. Delavnico je organizirala društvena odbornica Ingrid Komjanc, ki skrbi za društveno otroško skupino, medtem ko sta jo vodili Tamara Mizerit in Emanuela Juretič s pomočjo raznih društvenih članic. Delavnice se je udeležilo približno petindvajset otrok, ki so svoje pirhe tako lepo okrasili, da so nanje lahko upravičeno ponosni.

V petek so pirhe barvali še na Vrhu. Delavnica v organizaciji Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela je potekala na kmetiji Sare Devetak, kjer so otroci najprej prisluhnili pravljici, ki jo je prebrala mlada Valentina Ferligoj, zatem so se posvetili barvanju pirhov. Starejši udeleženci so se pri ustvarjanju posebno potrudili, saj so na svoj način upodobili aktualne teme in s tem izrazili željo po miru.Popoldan se je zaključil s skupinsko igro, ki so jo otroci med pandemijo ravno tako pogrešali.

Na Sveti Gori bo do nedelje, 24. aprila, na ogled 15. razstava pirhov; med tednom je odprta med 15. in 18. uro, danes in jutri pa med 9. in 18. uro. Na ogled so pirhi iz vse Slovenije in tudi iz zamejstva. Omeniti gre prisotnost pirhov, ki so jih poslikali otroci iz vrtcev Pikapolonica iz Pevme in Barčica iz Ronk ter iz šole iz Doberdoba.