Po dveh tednih doberdobski vrtec spet odprt

Doberdobski vrtec Čriček je z današnjim dnem ponovno odprt. Malčki obeh oddelkov se vanj vračajo po dveh tednih, saj so vzgojno ustanovo zaradi treh okužb s koronavirusom previdnostno zaprli 28. oktobra. Zdravstveno podjetje Asugi je nato odredilo testiranje za malčke obeh oddelkov in za osebje. Po več brisih (treh za otroke oddelka A in dveh za otroke oddelka B) se je izkazalo, da so skupno okuženi štirje otroci in šolska pomočnica. Četrta okužba med malčki, pojasnjuje ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček, ni povezana z vrtčevskim okoljem, zato je zdravstveno podjetje včeraj prižgalo zeleno luč za ponovno odprtje vzgojne ustanove za vse ostale otroke in osebje, ki so bili na testiranju negativni. Prostore vrtca so v prejšnjih dneh razkužili. »Otrokom in osebju, ki so še v izolaciji ali na zdravljenju, želimo čimprejšnje okrevanje. Vsi smo ponovnega nadaljevanja dejavnosti res veseli,« pravi ravnateljica. Dve okužbi med osebjem so po besedah Sonje Klanjšček odkrili tudi v ronškem vrtcu Barčica, zato so bili primorani zapreti oddelka C in D. Oddelek C so ponovno odprli v torek, otrokom oddelka D pa bodo danes odvzeli hitri bris. Če bodo vsi negativni, naj bi se lahko že naslednjega dne vrnili v vrtec.

