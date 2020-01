Po gradnji kanalizacije na vrsti še novi pločniki

Takoj po izgradnji kanalizacije bo v Prvomajski ulici v Sovodnjah stekla obnova pločnikov, nakar bodo osrednjo vaško ulico prekrili z novo plastjo asfalta. Za vsa gradbena dela, ki se bodo začela marca, bo poskrbelo podjetje Ici Coop iz Ronk, ki je zmagalo obe javni dražbi za izbiro izvajalcev del. Ronško podjetje se je uvrstilo na prvo mesto javnega natečaja, ki ga je za izgradnjo kanalizacije razpisala družba Irisacqua, zatem je ponudilo najboljšo ponudbo tudi na razpisu sovodenjske občine za obnovo pločnikov. Sovodenjska uprava je v prejšnjih dneh izdala odredbo, s katero so določili datum začetka gradbenih del v Prvomajski ulici, in sicer 9. marec. »Pred začetkom gradnje kanalizacije moramo počakati, da se zaključijo dela na Štradalti, kjer ima gradbeno podjetje na voljo 120 dni od 24. oktobra dalje,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk in pojasnjuje, da bo po Štradalti urejen obvoz, ko bo gradbišče zasedlo Prvomajsko ulico. Gradbena dela v osredji sovodenjski ulici bodo trajala šest mesecev. Gradbišče se bo postopoma pomikalo izpred telovadnice proti lekarni; avtomobilom bo onemogočen prehod samo preko območja gradbišča, tako da se bodo stanovalci lahko kakorkoli zapeljali do svojih domov. Za pešce in kolesarje pa bo prehod vseskozi mogoč. Postavitev kanalizacijske cevi pod osrednjo sovodenjsko ulico sicer predstavlja zadnjo fazo gradnje kanalizacijskega omrežja na sovodenjskem občinskem ozemlju, ki zajema vse zaselke z izjemo Vrha. Skupno bodo namestili petnajst kilometrov kanalizacijskih cevi, naložba je vredna 5.200.000 evrov.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.