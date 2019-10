Po Italiji je opravil preveč voženj

V Tržiču se kot po tekočem traku vrstijo poostreni nadzori nad tovornjaki, ki jih izvajajo mestni redarji. V prejšnjih dneh so naložili pet tisoč evrov globe slovaškemu špediterskemu podjetju in odredili trimesečni zaseg tovornjaka s slovaško registrsko tablico, ki ga je upravljal 27-letni romunski državljan. Mestni redarji so tovorno vozilo ustavili ob izhodu iz tržiškega pristanišča; med preverjanjem dokumentacije so ugotovili, da se je šofer s tovornjakom dalj časa vozil po Italiji, kjer je poskrbel za dostavo številnega blaga. Na podlagi evropske zakonodaje lahko tovornjak iz druge evropske države opravi le tri vožnje po državnem ozemlju v roku desetih dni od vstopa v Italijo, nakar mora zapustiti državo. Omenjeno določilo so sprejeli, da bi preprečili prekomerno poseganje po tujih avtoprevoznikih, ki po zaslugi nižjih stroškov dela predstavljajo prehudo konkurenco italijanskim podjetjem. Mestni redarji so tudi ugotovili, da je šofer vozil s hitrostjo 100 kilometrov na uro na odseku, kjer velja najvišja hitrost 80 kilometrov na uro; zaradi prehitre vožnje si je šofer »prislužil« še dve globi po 900 evrov.

