Po lanskem premoru spet zaživela Cecilijanka

Vez med pevci, ki na odru skupaj ustvarjajo prefinjene melodije, vendar tudi čustva, ki jih petje vzbuja v poslušalcih, so bili protagonisti prvega Cecilijankinega večera, ki je potekal v petek. Revija, ki jo prireja ZSKP pod pokroviteljstvom goriške občine, s prispevkom Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in v sodelovanju s SSO, se je zaključila včeraj. Na petkovem večeru je nastopilo šest zborov. V petek so po tri pesmi zapeli Fantovsko-dekliška skupina Emil Komel (vodi Mirko Ferlan), Mešani pevski zbor F. B. Sedej (vodi Patrick Quaggiato), Moški pevski zbor Štmaver (vodi Nadja Kovic), Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel (vodi David Bandelj), Ženska vokalna skupina Rupa-Peč, (vodi Zulejka Devetak) ter Mešani pevski zbor Hrast (vodi Hilarij Lavrenčič).