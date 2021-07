Po mestu se je potikal z nožem in vlomilskim orodjem

Goriški policisti so ovadili 58-letnega madžarskega državljana, ki je imel pri sebi vlomilsko orodje in 15 centimetrov dolg nož. Policiste so v torek popoldne opozorili, da se moški potika v bližini nekaterih trgovin v Tržaški ulici. Možje postave so se odpravili v omenjeno ulico in kaj kmalu izsledili moškega, ki so ga sile javnega reda v preteklosti že nekajkrat obravnavale zaradi raznih kraj.Moški je poleg 15 centimetrov dolgega noža imel pri sebi še 14 centimetrov dolge škarje, 18 centimetrov dolge klešče in nekaj šil. Policisti so vse skupaj zasegli, nakar so moškega odpeljali v vojašnico Massarelli, kjer so ga ovadili sodišču zaradi kršitve 4. člena zakona št. 110 iz leta 1975 in 707. člena kazenskega zakonika