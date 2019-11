Po napadu na ekipo RTV Slovenija šest mesecev pogojno

Na okrajnem sodišču v Novi Gorici je danes potekala glavna obravnava zoper 41-letnega Denisa Koršiča, ki je lanskega avgusta z osebnim avtomobilom na Trgu Evrope naklepno zapeljal v ekipo RTV Slovenija: novinarko Mojco Dumančič, snemalca Darka Humarja ter njunega intervjuvanca, ruskega turista. Vse tri osebe so pravočasno odskočile, tako da je z avtom zbil le snemalno opremo in jo uničil. Pred tem je dvakrat s povečano hitrostjo že pripeljal na kraj dogodka, prvič je iz avta v italijanščini nanje vpil zmerljivke in žaljivke. Sodišče je Koršiča, ki se obravnave ni udeležil, spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj: grožnje in poškodovanja tuje stvari ter mu izreklo enotno kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, kar pomeni, da kazen ne bo izrečena, če v dveh letih ne bo storil kaznivega dejanja. Sodišče je pri izreku kazni sledilo predlogu tožilstva in upoštevalo tudi dosedanjo nekaznovanost obsojenega. RTV Slovenija je v postopku uveljavljala premoženjsko-pravni zahtevek zaradi uničene snemalne opreme: kamere s stativom. Od zavarovalnice so pozneje dobili povrnjeno škodo v višini 7.500 evrov, je na sodišču povedala vodja pravne pisarne RTV SLO, Sabina Muratović, ki je v imenu medijske hiše po končani obravnavi povedala, da dejanje obsojenega ostro obsojajo.

