Po napadu na sprevodnika vozniki zahtevajo več varnosti

Po novem napadu na sprevodnika šoferji goriškega prevoznega podjetja APT zahtevajo več varnosti na avtobusih. V petek je do nasilnega izpada prišlo na avtobusu mestne linije št. 1 v Štandrežu, na katerem se je peljal sprevodnik, ki je pregledoval vozovnice. Ko je vprašal za vozovnico potnika srednjih let, se je le-ta razburil in začel kričati. Naposled je razburjeni moški udaril s pestjo v trebuh sprevodnika, nakar je pred štandreško telovadnico stopil z avtobusa. Po nekaj metrih je izgubil ravnotežje in sam padel na tla; ravno takrat je mimo peljala izvidnica policije. Možje postave so najprej ponudili pomoč moškemu, zatem so prisluhnili pričevanju sprevodnika in šoferja. Na koncu so nasilneža priprli. Sprevodnik je potreboval zdravniško pomoč; na goriški urgenci so ocenili, da bo okrevanje trajalo od šest do osem dni.

»Na žalost so podobni dogodki precej pogosti,« pravi predstavnik sindikata FILT-CGIL Marco Sosol. »V sindikatu FILT-CGIL smo se odločili, da bomo zaprosili za srečanje s prefektom, saj smo prepričani, da lahko sodobna tehnologije prispeva k preprečevanju težav. Novi avtobusi so opremljeni s šestimi ali osmimi videokamerami, ki snemajo vse, kar se dogaja v vozilih in hkrati tudi na cesti. V Trstu so vsi avtobusi neposredno povezani s poveljstvom mestnih redarjev, ki lahko v živo spremljajo, kar se dogaja na vozilih. Tovrstni sistem hočemo imeti tudi v Gorici; avtobuse bi brez večjih težav povezali s poveljstvom mestnih redarjev, rešiti bi bilo treba le nekaj birokratskih vozlov, saj zadeva iz tehničnega vidika ni posebno komplicirana. Poleg tega je treba v voznikovih kabinah čim prej vzpostaviti varnostne tipke, na katere lahko šoferji pritisnejo v primeru potrebe,« pravi Sosol.