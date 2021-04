Po novem v karanteni ne le sošolci, ampak tudi njihovi starši

Vrtci, osnovne šole in deloma prvostopenjske srednje šole so včeraj ponovno zaživeli po skoraj enomesečnem premoru. Ob splošnem zadovoljstvu učencev, staršev in učnega osebja se ob vrnitvi v klopi odpirajo tudi nekatera pereča vprašanja, ki sta nam jih včeraj prikazali ravnateljici dveh večstopenjskih šol na Goriškem, Mara Petaros in Sonja Klanjšček.

Največja novost zadeva postopek za odrejanje karanten. Dežela je z okrožnico zdravstvenim podjetjem in deželnemu šolskemu uradu zaostrila pravila za karanteno v slučaju primerov pozitivnosti na koronavirus. Pristojna direkcija se je za zaostritev pogojev odločila zaradi visoke pojavnosti okužb in prisotnosti seva, ki se hitreje širi kot tisti, ki je prevladoval med lanskim letom. Zdravstveno podjetje bo v primeru, da pride do okužbe med otroki, lahko odredilo 14-dnevno karanteno (trenutno traja deset dni) za sošolce okuženega otroka oz. za učence okuženega učitelja ali profesorja. Poglavitna novost pa je v tem, da bodo morali ob sošolcih okuženega otroka v karanteno tudi njihovi starši oz. en starš na otroka. Če se tudi ostali člani družine (konkretno, denimo, drugi starš in še en brat) ne morejo ustrezno izolirati od ostalih dveh članov, bodo tudi zanje odredili karanteno. Za nižješolce se bo en starš moral izolirati z otrokom samo takrat, ko se ne more ustrezno ločiti od otroka. Bratje in sestre otroka v samoizolaciji, ki so mlajši od 16. leta starosti, bodo prav tako morali prestati 14-dnevno karanteno. Nova pravila bodo nekaterim družinam prav gotovo povzročala težave, saj bo potencialno ne le otrok, vendar tudi starš izostal od službe v primeru, da nima možnosti dela na daljavo. Nova zdravstvena pravila veljajo za vrtce, osnovne šole in prvostopenjske srednje šole.