Po pločnikih prihaja na vrsto nov asfalt

V Sovodnjah se zaključuje gradnja pločnikov ob Prvomajski ulici in hkrati se začenja asfaltiranje cest, ki predstavlja zadnje dejanje gradnje novega kanalizacijskega omrežja, vrednega kar pet milijonov evrov.Gradbena dela so se začela konec aprila 2019 v stranskih ulicah v Sovodnjah; da bi ne zaprli Prvomajske ulice ob začetku šolskega leta, so se sovodenjski občinski upravitelji dogovorili s podjetjem Iriascqua, da bo najprej prišla na vrsto obnova Štradalte, po kateri so nato speljali avtobusni promet. V začetku lanskega leta so gradbena dela prekinili zaradi pandemije, tako da so pod Prvomajsko ulico začeli nameščati nove kanalizacijske cevi šele maja; dela so zatem trajala do avgusta. Med letošnjim letom je k zamiku prispevala najdba neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa prve svetovne vojne v Gabrjah, v zadnjih tednih pa je delavcem pri gradnji novih pločnikov v Prvomajski ulici nagajal še dež. K občasnim zastojem so prispevale tudi manjše spremembe v načrtu, za katere so potrebna mnenja raznih ustanov in služb.

»Če bo vreme ugodno, se bo gradnja pločnikov zaključila prihodnji teden,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk in napoveduje, da se bo predvidoma jutri začelo rezkanje starega asfalta v Ulici 24. maja, ki bo zatem dobila novo asfaltno plast. Po Ulici 24. maja bodo prišle na vrsto druge stranske ulice; zatem bodo asfaltirali tudi Pot v Dele, Štradalto, Prvomajsko ulico in nekaj odsekov v Gabrjah. »Potek del bo odvisen od vremena; v zadnjih tednih je imelo gradbeno podjetje kar nekaj težav z dežjem, upajmo, da bodo vremenske razmere v prihodnjih dneh boljše,« poudarja Pisk in pojasnjuje, da je ob neznanki vremena težko napovedati, kdaj se bo asfaltiranje vseh predvidenih cest zaključilo. Predvidoma bi do tega lahko prišlo do konca julija, mogoče prej, če dež ne bo več oviral dela gradbenega podjetja.