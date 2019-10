Po poldrugem mesecu našli ukradeni avtomobil

Po poldrugem mesecu ima spet svoj avtomobil po zaslugi karabinjerjev in predvsem tržaškega upokojenca, ki je sile javnega reda opozoril, da je bilo vozilo preko deset dni parkirano na mestu, ki ga običajno tudi sam uporablja. Moškemu iz Ronk so avtomobil tipa Renault megane ukradli 29. avgusta; parkiran je bil na dvorišču hiše v Ulici XXIV Maggio. Tatovi so pod krinko noči vlomili v avto in se z njim odpeljali neznano kam. Lastnik je šele naslednji večer ugotovil, da vozila ni več. Po neprijetnem presenečenju se je odpravil v karabinjersko vojašnico, kjer je prijavil krajo. Pred nekaj dnevi so moškega poklicali karabinjerji iz Trsta. »Pridite do nas, saj smo nedaleč od palače Revoltella našli vaš avto,« so moškemu povedali karabinjerji, ki so pojasnili, da je najdbo vozila omogočil upokojenec. Starejši Tržačan se je dvakrat odpravil h karabinjerjem, da bi jih opozorilo na vozilo, ki je bilo deset dni parkirano na mestu, kjer sam običajno parkira svoj avtomobil.Karabinjerji so sprožili preverjanje in ugotovili, da gre za avtomobil, ki so ga neznanci ukradli moškemu iz Ronk. Ukradeni avtomobil je bil sicer zelo umazan; poleg tega je njegov lastnik ugotovil, da so tatovi z njim v poldrugem mesecu opravili 4500 kilometrov. »Mogoče so ga uporabljali za tihotapljenje migrantov iz Vzhodne Evrope,« pravi lastnik avtomobila. Mogoče so se tihotapci nameravali vrniti po vozilo, saj je bilo povsem pravilno parkirano; škoda, da je zasedalo mesto, ki ga za svojega ima tržaški upokojenec.

