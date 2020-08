Po popolnem zaprtju zagon nepremičninskega trga

Nepremičninski trg na Goriškem je med karanteno popolnoma miroval, junija in julija pa se je »prebudil« in doživel hitro okrevanje. Tako ugotavlja Alessandro Zanon, pokrajinski predsednik zveze poklicnih nepremičninskih posrednikov Fiaip in lastnik nepremičninske agencije v Gorici. »Od januarja do julija 2020 smo v Gorici našteli 202 kupoprodajni pogodbi. V Občini Tržič jih je bilo 228, v Gradišču 39, v Krminu pa 35,« pravi naš sogovornik. Za primerjavo lahko navedemo, da so v celem letu 2018 v Občini Gorica našteli 379 prodaj, po napovedih naj bi podatki za leto 2019 bili še višji, saj so v prvih mesecih lanskega leta zabeležili 39-odstotni porast prodaj. Če se podatki za občini Gorica in Tržič še nekako primerljivi, pa se slika spremeni, čim obema mestoma dodamo še bližnje občine, dejansko njihovo zaledje. »Točne podatke še pripravljamo, vendar lahko povem, da je število kupoprodajnih pogodb v Gorici in bližnjih vaseh približno za polovico manjše, če ga primerjamo s številom kupoprodajnih pogodb v Laškem,« še dodaja Zanon.

»Mimo dvomesečnega zaprtja pa nepremičninski trg doživlja močan zagon. Predvsem od junija dalje se ponudbe kar vrstijo. V prvih dveh tednih avgusta, ko nismo zaprli nepremičninske agencije, smo denimo prejeli kar 15 ponudb,« pravi Alessandro Zanon. Katere so nepremičnine, po katerih je na Goriškem povpraševanje največje, nas še zanima. »Po obdobju popolnega zaprtja se veliko ljudi odloča za individualne hiše, hiše z dvoriščem ali vrtom,« pravi Zanon. Dvomesečno obvezno zaprtje na domu je ljudi po vsej verjetnosti prisililo k razmisleku o vrednosti, ki jo ima prostor na odprtem, pa naj bo to »le« dvorišče ali velik vrt.