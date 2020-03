Po požaru potrebni varnostni ukrepi

Danes okrog poldne je zagorelo v bližini stanovanjske hiše na Vogrskem. Gasilci so bili najprej obveščeni o požaru v naravi, ob prihodu na kraj požara pa se je izkazalo, da gorijo plastični paneli, poliuretanske plošče, ki pri gorenju v zrak izpuščajo zdravju škodljive pline. Okoliške prebivalce so zato gasilci pozvali, naj ostanejo v svojih domovih in naj ne odpirajo oken in vrat.

Prvi gasilci, ki so prišli na kraj požara, so se po besedah poveljnika poklicne Gasilske enote Nova Gorica Simona Vendramina, ob gašenju nadihali dima, zato jih bo pregledala zdravniška ekipa. Pri gašenju je sodelovalo okrog 40 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev Dornberka, Renče-Vogrsko, Šempetra pri Gorici in Nove Gorice ter poklicne Gasilske enote Nova Gorica. Požar so v popoldanskih urah gasilci pogasili, potrebni bodo še nekateri varnostni ukrepi. Tudi nevarnosti za zastrupitev ni več, je za STA še povedal Vendramin. Veter je namreč že razpihal dim s strupenimi snovmi. Matično gasilsko društvo PGD Renče-Vogrsko bo kasneje zagotovilo gasilsko stražo.

Zakaj so zagorele odslužene poliuretanske plošče s fasade novogoriške bolnišnice, še ni znano. Na mestu požara je že policija, ki bo preiskala vzrok požara. So pa okoliški prebivalci pristojne oblasti že več časa opozarjali na kopičenje plastike na tem območju in nevarnost, ki jo predstavlja za okolico.